الرئيس عون: الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة

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أكد رئيس الجمهورية خلال استقباله رئيس الطائفة الإنجيليّة في ولبنان القس قصّاب أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلّب وعياً وطنيّاً ومواقف جامعة تصون وحدة أرضاً وشعباً، وتحمي سيادته واستقلاله.وأشار إلى أن الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفادياً لتأثيرها على لبنان.كما استقبل وفداً من "تكتل لبنان القوي" ضمّ السابقة النائب ، والنائب عطالله، والنائب السابق إدي .وجرى عرض الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.هذا وعرض الرئيس عون مع وفد من رؤساء الأركان السابقين في الجيش الأوضاع العامة والمسائل المتعلّقة بالعسكريين المتقاعدين.