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لبنان

الرئيس عون: الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة

Lebanon 24
22-07-2025 | 04:52
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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله رئيس الطائفة الإنجيليّة في سوريا ولبنان القس جوزف قصّاب أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلّب وعياً وطنيّاً ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان أرضاً وشعباً، وتحمي سيادته واستقلاله. 
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وأشار إلى أن الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفادياً لتأثيرها على لبنان.

كما استقبل الرئيس عون وفداً من "تكتل لبنان القوي" ضمّ الوزيرة السابقة النائب ندى البستاني، والنائب جورج عطالله، والنائب السابق إدي معلوف.

وجرى عرض الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.

هذا وعرض الرئيس عون مع وفد من رؤساء الأركان السابقين في الجيش الأوضاع العامة والمسائل المتعلّقة بالعسكريين المتقاعدين.
 
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