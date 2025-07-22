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لبنان
وفد من قطاع التأمين زار "واحة الحياة" في الأشرفية
Lebanon 24
22-07-2025
|
05:54
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زار مجلس إدارة
جمعية شركات الضمان
برئاسة
أسعد
ميرزا
، واللجنة الطبية، وعدد من شركات إدارة البرامج الصحية والاستشفائية (TPA)، مقر "واحة الحياة" في
الأشرفية
، حيث كان في استقبالهم رئيس
الجمعية الخيرية
لطائفة
الروم الكاثوليك
في
بيروت
روجيه نسناس
، ونائب الرئيس ظافر شاوي، والمديرة التنفيذية سيدة معلم
نصار
.
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جال الوفد على
أقسام المركز
واطّلع على الخدمات الطبية التي تشمل رعاية الحالات دون الحادة والمصابين بالألزهايمر والديمنشيا، والمرضى في المراحل النهائية، والرعاية الملطفة، والعناية بكبار السن، إضافة إلى التأهيل والعلاج الفيزيائي والنطق والإنشغالي.
وأكد
المدير الطبي
الدكتور الياس إسطفان أهمية مراكز التأهيل في تحسين النتائج الصحية وتقليل الكلفة، فيما شدد نسناس على دور الجمعية في دعم المرضى من مختلف الطوائف، والتعاون مع شركات التأمين والمستشفيات، منوّهًا بالمركز وتجهيزاته وأسعاره المدروسة.
وأشاد ميرزا بدور المركز في تقديم خدمات طبية واجتماعية نوعية خلال فترة التعافي.
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