وفد من قطاع التأمين زار "واحة الحياة" في الأشرفية

Advertisement

زار مجلس إدارة برئاسة ، واللجنة الطبية، وعدد من شركات إدارة البرامج الصحية والاستشفائية (TPA)، مقر "واحة الحياة" في ، حيث كان في استقبالهم رئيس لطائفة في ، ونائب الرئيس ظافر شاوي، والمديرة التنفيذية سيدة معلم .جال الوفد على واطّلع على الخدمات الطبية التي تشمل رعاية الحالات دون الحادة والمصابين بالألزهايمر والديمنشيا، والمرضى في المراحل النهائية، والرعاية الملطفة، والعناية بكبار السن، إضافة إلى التأهيل والعلاج الفيزيائي والنطق والإنشغالي.وأكد الدكتور الياس إسطفان أهمية مراكز التأهيل في تحسين النتائج الصحية وتقليل الكلفة، فيما شدد نسناس على دور الجمعية في دعم المرضى من مختلف الطوائف، والتعاون مع شركات التأمين والمستشفيات، منوّهًا بالمركز وتجهيزاته وأسعاره المدروسة.وأشاد ميرزا بدور المركز في تقديم خدمات طبية واجتماعية نوعية خلال فترة التعافي.