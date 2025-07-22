عن "حزب الله"... ماذا قال رئيس الأركان الإسرائيليّ؟

أشار الإسرائيليّ إلى أنّ "الجيش سيُواصل العمل على إضعاف و" "، وأضاف "نضع ومحورها نصب أعيننا، والمعركة مع لم تنتهِ بعد".

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ولفت زامير إلى أن "المعركة في من أكثر المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي تعقيدا"، وقال: "حققنا إنجازات كبيرة جداً".