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لبنان

عن "حزب الله"... ماذا قال رئيس الأركان الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:07
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أشار رئيس الأركان الإسرائيليّ ايال زامير إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي سيُواصل العمل على إضعاف سوريا و"حزب الله"، وأضاف "نضع إيران ومحورها نصب أعيننا، والمعركة مع طهران لم تنتهِ بعد".
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ولفت زامير إلى أن "المعركة في قطاع غزة من أكثر المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي تعقيدا"، وقال: "حققنا إنجازات كبيرة جداً".
 
 
 

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