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أعلن مستشفى أوتيل في بيان" إجراء أول عملية استئصال للقولون بمساعدة الروبوت عبر نظام Versius ، في إنجازٍ نوعي جديد".واشا الى ان "العملية تمت بنجاح على يد الدكتور العسيس والفريق الطبي والتمريضي لقسم الجراحة الهضمية، تحت إشراف البروفسور روجيه نون".اضاف البيان:"يُشكّل هذا الإنجاز خطوة متقدّمة في مجال الجراحة الهضمية، ويُجسّد تحوّلًا نحو طب أكثر ابتكارًا ومحورُه الأساسي هو المريض".ولفت الى ان" الجراحة الروبوتية تتميّز بـتقليل الآلام بعد العملية، تعزيز تعافي المريض،و تقليل مدّة الإقامة في المستشفى".