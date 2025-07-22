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لبنان

إنجاز لبنانيّ رياضيّ في السّويد

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:12
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حقق فريق "بيروت فوتبول أكاديمي" لمواليد عام 2011 انجازا في كأس غوثيا العالمية التي استضافتها السويد كعادتها كل سنة، بإحرازه لقب الفئة B بعد مشوارٍ استثنائي في البطولة بنسختها الـ 50، والتي سجّلت مشاركة قياسية بوجود 74 دولة مثّلها 1939 فريقا، تنافسوا في أكثر من 4900 مباراة على مدار أسبوع كامل.
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وكانت لافتة المشاركة اللبنانية في هذا التجمع الكروي الضخم الذي يقام يقام سنويا في مدينة غوتنبورغ السويدية، ويضمّ آلاف الشبان والشابات من عمر الـ 11 وحتى 18 سنة، اذ كان لبنان ثاني اكثر البلدان العربية مشاركة من حيث عدد الفرق واللاعبين بعد الامارات العربية المتحدة، وذلك من خلال اقبال الاكاديميات من المناطق المختلفة لتسجيل حضورها على الساحة العالمية.
 
وكان الفريق الذي يشرف عليه المدرب جوزف داغر قد بدأ حملته نحو منصة التتويج بفوز عريض على بريب سكولز الانكليزي 6-0، ما منحه الأفضلية للعبور الى الأدوار الإقصائية على رغم تلقيه خسارتين، لينهض بعدها بإنتصارٍ كبير آخر على شنينفيلد الألماني 7-0، ومن ثم على FCNE الأميركي 6-0، وبعدها مواطن الاخير فريق مارين 4-0، قبل ان يتخطى أصعب خصومه فينيكس الإنكليزي 2-1، تلاه ستانغيبرو يونايتد السويدي بفوزه عليه 2-0 في نصف النهائي.

أما المباراة النهائية، فقد جمعت "بيروت فوتبول أكاديمي" مع فريق أكاديمية مانشستر سيتي الإماراتي، وانتهى بالتعادل 2-2، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق اللبناني 3-2.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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لبنان

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