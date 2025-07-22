في زيارة رسمية تستمر يومين.. الرئيس عون غادر إلى البحرين

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غادر رئيس الجمهورية إلى ، وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك ، ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته والمغتربين .ومن المقرر ان يبحث رئيس الجمهورية مع ملك البحرين والمسؤولين في تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الاصعدة.