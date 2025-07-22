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لبنان

في زيارة رسمية تستمر يومين.. الرئيس عون غادر إلى البحرين

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:17
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى البحرين، وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي
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ومن المقرر ان يبحث رئيس الجمهورية مع ملك البحرين والمسؤولين في المملكة تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الاصعدة.
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