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لبنان

في موسم الأعراس.. مطالبة بقانون مدني موحّد

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:27
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أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" حملة إعلامية جديدة تحت شعار "ما بتكمل فرحتكن غير بقانون بيحميكن"، للمطالبة بإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية في لبنان، في مواجهة استمرار القوانين الطائفية التي تُكرّس التمييز، خصوصًا ضد النساء.
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وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة، التي تزامنت مع موسم الأعراس، تهدف إلى دعوة العرسان الجدد للتفكير بالقوانين التي ستنظّم حياتهم الأسرية، والتنبه إلى التمييز القانوني القائم ضمن المنظومة الطائفية.
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