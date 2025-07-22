البعريني واكب حريق وادي مشمش.. وتنسيق ميداني لحماية الثروة الحرجية

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واكب بلديات محمد البعريني الحريق الذي اندلع في وادي مشمش، مجريًا اتصالات عاجلة مع والدفاع المدني لتطويق النيران والحد من انتشارها، وأعطى توجيهات لتفعيل في الاتحاد بالتنسيق مع فريق المستجيب الأول.وجال البعريني برفقة رئيس بلدية بيت يونس محمود في موقع تزويد الطوافات العسكرية بالمياه، واطلع من رئيس الإقليمي في الدفاع المدني على الأضرار الناجمة عن الحريق.