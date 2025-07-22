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لبنان

البعريني واكب حريق وادي مشمش.. وتنسيق ميداني لحماية الثروة الحرجية

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:29
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واكب رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع محمد البعريني الحريق الذي اندلع في وادي مشمش، مجريًا اتصالات عاجلة مع قيادة الجيش والدفاع المدني لتطويق النيران والحد من انتشارها، وأعطى توجيهات لتفعيل غرفة العمليات في الاتحاد بالتنسيق مع فريق المستجيب الأول.
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وجال البعريني برفقة رئيس بلدية بيت يونس محمد فوزي محمود في موقع تزويد الطوافات العسكرية بالمياه، واطلع من رئيس مركز عكار الإقليمي في الدفاع المدني علي علوان على الأضرار الناجمة عن الحريق.
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