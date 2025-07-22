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لبنان

بعد إقفالها منذ فترة.. مغارة جعيتا تفتح أبوابها مجددًا

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:33
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أعيد مساء أمس افتتاح مغارة جعيتا برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ممثلًا بوزيرة السياحة لورا الخازن لحود، في احتفال حضره نواب ووزراء حاليون وسابقون، وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية، ورؤساء بلديات وفعاليات من مختلف المناطق.
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رئيس بلدية جعيتا ورئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح إلياس بعينو رحّب بالحضور، مشيرًا إلى الجهود التي بذلت على مدى سبعة أشهر لإعادة فتح المغارة، مؤكدًا أهميتها كواجهة سياحية للبنان.

أما الوزير السابق زياد بارود، فنوّه بدور بلدية جعيتا ووزارة السياحة، مشيدًا بجهود الوزيرة لحود في إعادة فتح الموقع، معتبرًا أن المغارة "هدية طبيعية من عجائب الدنيا"، داعيًا للحفاظ عليها.

الوزيرة لحود، ممثلة رئيس الجمهورية، ألقت كلمة تناولت فيها أهمية هذه الخطوة في إنعاش السياحة والاقتصاد، مشيدة بتعاون وزارة السياحة مع بلدية جعيتا. وأعلنت عن نية الوزارة العمل على إدراج المغارة على لائحة التراث العالمي في اليونيسكو، مشيرة إلى رؤية سياحية واقعية ترتكز على الإنجاز والتكامل مع الوزارات المعنية.

واختُتم الاحتفال بجولة داخل المغارة الخلابة وتكريم الوزيرة لحود، قبل إزاحة الستارة عن لوحة الافتتاح وشرب نخب المناسبة.
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