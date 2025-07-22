محفوظ: خيار المملكة الأول السلام ركيزته حل الدولتين

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وأشار محفوظ إلى أن العلاقة بين ولبنان تعود إلى مئة عام، وميّزها الملك المؤسس بعلاقة خاصة مع المفكر أمين الريحاني، مؤكدًا أن السعودية لم تتخلَ عن ، رغم "العتب" على عدم السلطة بالاتفاقات الموقعة، خصوصًا منذ العام 2018 الذي شهد تراجعًا كبيرًا في عدد السياح الخليجيين.وذكر أن الاتفاقات اللبنانية-السعودية هدفت إلى تنشيط القطاع السياحي وضخ نحو 5 مليارات دولار سنويًا في الاقتصاد من قبل السياح الخليجيين، لكن عدم الالتزام بالمعايير السعودية، ومنها ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر، عرقل هذا التعاون.وأوضح محفوظ أن المملكة تركّز اليوم في علاقتها على ومؤسساتها، وليس على القوى خارجها، في إطار دعمها لفكرة الدولة والمواطنة، وهو ما ينسجم مع خطاب القسم للرئيس .