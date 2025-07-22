28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
محفوظ: خيار المملكة الأول السلام ركيزته حل الدولتين
Lebanon 24
22-07-2025
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن ولي
العهد
السعودي
الأمير محمد بن سلمان
يعتمد رؤية استراتيجية شاملة تشمل الأمن والسياحة والاقتصاد والغذاء، مشددًا على أهمية فهم أبعاد هذه الشراكات، خصوصًا في ما يتعلق بعلاقة
السعودية
بلبنان والواقع الإقليمي.
Advertisement
وأشار محفوظ إلى أن العلاقة بين
المملكة
ولبنان تعود إلى مئة عام، وميّزها الملك المؤسس بعلاقة خاصة مع المفكر أمين الريحاني، مؤكدًا أن السعودية لم تتخلَ عن
لبنان
، رغم "العتب" على عدم
التزام
السلطة
اللبنانية
بالاتفاقات الموقعة، خصوصًا منذ العام 2018 الذي شهد تراجعًا كبيرًا في عدد السياح الخليجيين.
وذكر أن الاتفاقات اللبنانية-السعودية هدفت إلى تنشيط القطاع السياحي وضخ نحو 5 مليارات دولار سنويًا في الاقتصاد من قبل السياح الخليجيين، لكن عدم الالتزام بالمعايير السعودية، ومنها ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر، عرقل هذا التعاون.
وأوضح محفوظ أن المملكة تركّز اليوم في علاقتها على
الدولة اللبنانية
ومؤسساتها، وليس على القوى خارجها، في إطار دعمها لفكرة الدولة والمواطنة، وهو ما ينسجم مع خطاب القسم للرئيس
العماد جوزاف عون
.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الأسترالية: لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال حل الدولتين
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الأسترالية: لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال حل الدولتين
22/07/2025 22:56:03
22/07/2025 22:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير: ملاذنا الأول والأخير هو بناء الدولة
Lebanon 24
الخير: ملاذنا الأول والأخير هو بناء الدولة
22/07/2025 22:56:03
22/07/2025 22:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير زار السفير السعودي: سنكون مع المملكة حيث تكون
Lebanon 24
الخير زار السفير السعودي: سنكون مع المملكة حيث تكون
22/07/2025 22:56:03
22/07/2025 22:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محفوظ يتحدث عن باراك و سياسة " العصا والجزرة"
Lebanon 24
محفوظ يتحدث عن باراك و سياسة " العصا والجزرة"
22/07/2025 22:56:03
22/07/2025 22:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فقدان الاتصال بهما.. العثور على القاصرين المفقودين من عيتيت
Lebanon 24
بعد فقدان الاتصال بهما.. العثور على القاصرين المفقودين من عيتيت
14:49 | 2025-07-22
22/07/2025 02:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
التجويع الممنهج… سياسة الإبادة الصامتة في غزّة!
Lebanon 24
التجويع الممنهج… سياسة الإبادة الصامتة في غزّة!
14:30 | 2025-07-22
22/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى المفتي دريان بحضور مفتيي المناطق
Lebanon 24
سلام التقى المفتي دريان بحضور مفتيي المناطق
14:29 | 2025-07-22
22/07/2025 02:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. إطلاق نار وإصابة 7 أشخاص بينهم حالات حرجة
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. إطلاق نار وإصابة 7 أشخاص بينهم حالات حرجة
14:25 | 2025-07-22
22/07/2025 02:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
14:15 | 2025-07-22
22/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
Lebanon 24
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
08:21 | 2025-07-22
22/07/2025 08:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان يفقد حياته خلال السباحة
Lebanon 24
كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان يفقد حياته خلال السباحة
05:12 | 2025-07-22
22/07/2025 05:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:04 | 2025-07-22
22/07/2025 02:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا آخر ما قيل عن التطبيع مع لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا آخر ما قيل عن التطبيع مع لبنان
16:26 | 2025-07-21
21/07/2025 04:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذه حقيقة ما حصل في الناعمة
Lebanon 24
بالفيديو... هذه حقيقة ما حصل في الناعمة
05:19 | 2025-07-22
22/07/2025 05:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:49 | 2025-07-22
بعد فقدان الاتصال بهما.. العثور على القاصرين المفقودين من عيتيت
14:30 | 2025-07-22
التجويع الممنهج… سياسة الإبادة الصامتة في غزّة!
14:29 | 2025-07-22
سلام التقى المفتي دريان بحضور مفتيي المناطق
14:25 | 2025-07-22
في هذه المنطقة.. إطلاق نار وإصابة 7 أشخاص بينهم حالات حرجة
14:15 | 2025-07-22
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
13:50 | 2025-07-22
براك: لبنان لن يواجه حرباً إسرائيلية ثانية
فيديو
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
22/07/2025 22:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
22/07/2025 22:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
22/07/2025 22:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24