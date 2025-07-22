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لبنان

محفوظ: خيار المملكة الأول السلام ركيزته حل الدولتين

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:36
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أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتمد رؤية استراتيجية شاملة تشمل الأمن والسياحة والاقتصاد والغذاء، مشددًا على أهمية فهم أبعاد هذه الشراكات، خصوصًا في ما يتعلق بعلاقة السعودية بلبنان والواقع الإقليمي.
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وأشار محفوظ إلى أن العلاقة بين المملكة ولبنان تعود إلى مئة عام، وميّزها الملك المؤسس بعلاقة خاصة مع المفكر أمين الريحاني، مؤكدًا أن السعودية لم تتخلَ عن لبنان، رغم "العتب" على عدم التزام السلطة اللبنانية بالاتفاقات الموقعة، خصوصًا منذ العام 2018 الذي شهد تراجعًا كبيرًا في عدد السياح الخليجيين.

وذكر أن الاتفاقات اللبنانية-السعودية هدفت إلى تنشيط القطاع السياحي وضخ نحو 5 مليارات دولار سنويًا في الاقتصاد من قبل السياح الخليجيين، لكن عدم الالتزام بالمعايير السعودية، ومنها ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر، عرقل هذا التعاون.

وأوضح محفوظ أن المملكة تركّز اليوم في علاقتها على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس على القوى خارجها، في إطار دعمها لفكرة الدولة والمواطنة، وهو ما ينسجم مع خطاب القسم للرئيس العماد جوزاف عون.
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