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لبنان

كان أصحابها يقومون بحركات بهلوانية.. مصادرة سيارات ودراجة نارية مزعجة

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:43
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قامت بلدية الصرفند بمصادرة عدد من السيارات المزوّدة بمكبرات صوت تصدر أصواتاً مزعجة تسبّبت بإزعاج سكان البلدة، كما صادرت دراجات نارية كان أصحابها يقومون بحركات بهلوانية، وتحتوي على عوادم مثقوبة أو معدلة، ما يؤدي إلى أصوات مرتفعة وغير مبررة.
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ودعت البلدية الأهالي إلى التعاون والتبليغ عن الدراجات والسيارات المزعجة، التزاماً بمضمون تعميمها رقم 25/60.
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