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لبنان

حواط يطالب بدعم زراعي لقضاء جبيل

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:51
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زار النائب زياد حواط وزارة الزراعة يرافقه رئيس بلدية العاقورة بطرس مهنا ، وعقدا إجتماعا مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في حضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، تم  خلاله البحث في الحاجات الزراعية لقضاء جبيل ،ولا سيما ملفات صيادي الأسماك والإنتاج الحيواني وتأمين الأسواق المحلية والخارجية للتفاح وزيادة الصادرات منه إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى استفادة قضاء جبيل من مشروع GATE .
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ووجّه حواط دعوة لوزير الزراعة لزيارة قضاء جبيل والإطلاع على تحديات القطاع الزراعي وأوضاع المزارعين .
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