حواط يطالب بدعم زراعي لقضاء جبيل

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زار النائب يرافقه رئيس بلدية العاقورة ، وعقدا إجتماعا مع هاني في حضور للوزارة ، تم خلاله البحث في الحاجات الزراعية لقضاء ،ولا سيما ملفات صيادي الأسماك والإنتاج الحيواني وتأمين والخارجية للتفاح وزيادة الصادرات منه إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى استفادة من مشروع GATE .ووجّه دعوة لوزير الزراعة لزيارة قضاء جبيل والإطلاع على تحديات القطاع الزراعي وأوضاع المزارعين .