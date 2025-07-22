لقاء إيجابي بين كركي وشلالا: خطوات مشتركة لتعزيز حقوق الأطباء

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استقبل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي، نقيب أطباء الدكتور الياس شلالا برفقة الدكتور بسام عليق، حيث جرى التباحث في تعزيز العلاقة التاريخية بين الصندوق والنقابة وسط أجواء من التعاون الإيجابي.طرح النقيب شلالا مجموعة من المواضيع المرتبطة بحقوق الأطباء، وقد أبدى كركي انفتاحًا تجاهها، مؤكدًا استعداده لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها، أبرزها: فصل أتعاب الأطباء عن ، اعتماد الطابع المالي على المعاملات الاستشفائية لدعم صندوق التقاعد، تقسيط الاشتراكات والإعفاء من الغرامات، ورفع أتعاب جلسات غسل الكلى لتتطابق مع تسعيرة .كما طلب شلالا دراسة إمكانية تخفيض مؤقت للاشتراكات المفروضة على الأطباء، خاصة في المناطق النائية، فيما شدد كركي على ضرورة الأطباء بتعرفات الضمان وعدم تقاضي فروقات غير مبررة من المضمونين.وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على الانطلاق نحو شراكة عادلة تعيد الثقة إلى قطاع الصحة في لبنان، قائمة على الحوار والانفتاح ومصلحة المريض والطبيب معًا.