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لبنان

لقاء إيجابي بين كركي وشلالا: خطوات مشتركة لتعزيز حقوق الأطباء

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:15
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، نقيب أطباء لبنان الدكتور الياس شلالا برفقة الدكتور بسام عليق، حيث جرى التباحث في تعزيز العلاقة التاريخية بين الصندوق والنقابة وسط أجواء من التعاون الإيجابي.
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طرح النقيب شلالا مجموعة من المواضيع المرتبطة بحقوق الأطباء، وقد أبدى كركي انفتاحًا تجاهها، مؤكدًا استعداده لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها، أبرزها: فصل أتعاب الأطباء عن اللجنة الطبية، اعتماد الطابع المالي على المعاملات الاستشفائية لدعم صندوق التقاعد، تقسيط الاشتراكات والإعفاء من الغرامات، ورفع أتعاب جلسات غسل الكلى لتتطابق مع تسعيرة وزارة الصحة.

كما طلب شلالا دراسة إمكانية تخفيض مؤقت للاشتراكات المفروضة على الأطباء، خاصة في المناطق النائية، فيما شدد كركي على ضرورة التزام الأطباء بتعرفات الضمان وعدم تقاضي فروقات غير مبررة من المضمونين.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على الانطلاق نحو شراكة عادلة تعيد الثقة إلى قطاع الصحة في لبنان، قائمة على الحوار والانفتاح ومصلحة المريض والطبيب معًا.

 
 
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