Advertisement

لبنان

إطلاق الحملة الوطنية للحد من حرائق الغابات

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1395029-638887910518112227.png
Doc-P-1395029-638887910518112227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُطلقت في مقر المجلس الوطني للبحوث العلمية في بيروت الحملة الوطنية للحد من خطر حرائق الغابات، بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير الزراعة نزار هاني، وممثل وزير الداخلية العميد نبيل فرح، إلى جانب الأمين العام للمجلس شادي عبدالله وناشطين بيئيين.
Advertisement

وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن الحملة تشكّل محطة استراتيجية دائمة ترتكز على الوقاية، مشددًا على أن الغابات ليست مجرد مساحات خضراء بل منظومة حيوية مهددة بفعل الإهمال وسوء التصرف البشري. وطرح خطة متكاملة تشمل تنظيف الأحراج، نشرات إنذار مبكر، توعية مجتمعية، وتفعيل دور البلديات.

من جهتها، شددت وزيرة البيئة تمارا الزين على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية والمجتمع المحلي، وأشارت إلى تزايد عدد الحرائق من 4264 حريقًا في 2023 إلى 6365 في 2024، محذّرة من تحديات إضافية كشح المياه وتداعيات التغير المناخي. ولفتت إلى أن التدخل مكلف لكن الوقاية أوفر، داعية إلى مراعاة التنوع البيولوجي في عمليات التشحيل والتشجير.

واختتم اللقاء بعرض موجز للحملة قدّمته مديرة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين، تحت شعار: "ما تلعب بالنار".

 
 
مواضيع ذات صلة
تنسيق مشترك للحد من حرائق الغابات في المتن الأعلى
lebanon 24
22/07/2025 22:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام رعى اطلاق مشروع "ادارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر"
lebanon 24
22/07/2025 22:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في الاسبوع الوطني للوقاية من الحرائق: "غاباتنا رئتنا فلنحافظ عليها"
lebanon 24
22/07/2025 22:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
آبار النفط الكندية مهددة بسبب حرائق الغابات
lebanon 24
22/07/2025 22:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-07-22
14:30 | 2025-07-22
14:29 | 2025-07-22
14:25 | 2025-07-22
14:15 | 2025-07-22
13:50 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24