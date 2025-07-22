إطلاق الحملة الوطنية للحد من حرائق الغابات

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وأكد نزار هاني أن الحملة تشكّل محطة استراتيجية دائمة ترتكز على الوقاية، مشددًا على أن الغابات ليست مجرد مساحات خضراء بل منظومة حيوية مهددة بفعل الإهمال وسوء التصرف . وطرح خطة متكاملة تشمل تنظيف الأحراج، نشرات إنذار مبكر، توعية مجتمعية، وتفعيل دور البلديات.من جهتها، شددت وزيرة البيئة تمارا الزين على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية والمجتمع المحلي، وأشارت إلى تزايد عدد الحرائق من 4264 حريقًا في 2023 إلى 6365 في 2024، محذّرة من تحديات إضافية كشح المياه وتداعيات التغير المناخي. ولفتت إلى أن التدخل مكلف لكن الوقاية أوفر، داعية إلى مراعاة التنوع البيولوجي في عمليات التشحيل والتشجير.واختتم اللقاء بعرض موجز للحملة قدّمته مديرة جمعية الحرجية والتنمية سوسن بو ، تحت شعار: "ما تلعب بالنار".