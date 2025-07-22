Advertisement

لبنان

روبوت يجري عمليات طبية في لبنان.. هل دخلنا عصر "الجراحة الروبوتية"؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
22-07-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1395030-638887914843610023.png
Doc-P-1395030-638887914843610023.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في زمنٍ تتراجع فيه الخدمات العامة وتتآكل البنية الصحية في لبنان، يبرز خبر إجراء أول عملية استئصال للقولون بمساعدة روبوت في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" كحدثٍ لافت، لا فقط من حيث الإنجاز الطبي، بل لأنه يكشف مفارقة صارخة: كيف يمكن لنظام صحي مأزوم أن يحتضن واحدة من أكثر تقنيات الطب تطورًا في العالم؟
Advertisement
العملية التي أجراها الدكتور مايكل العسيس والفريق الطبي باستخدام نظام الجراحة الروبوتية Versius، لا تمثّل حدثًا تقنيًا فحسب، بل تشكل مؤشرًا نادرًا على بقاء جذوة الابتكار حية في قلب الانهيار.

لبنان كان، لعقود، رائدًا إقليميًا في الطب والاستشفاء. مستشفياته الكبرى كانت قبلةً للمرضى من دول الجوار، وكلياته الطبية خرّجت أسماء لامعة. لكن منذ أواخر العام 2019، دخل القطاع الصحي نفقًا مظلمًا: انهيار قيمة الليرة، هجرة الأطباء والممرضين، نقص في الأدوية والمستلزمات، عجز المستشفيات الحكومية، وتراجع التغطية التأمينية.

وسط هذا الواقع، يُصبح إدخال تقنية روبوتية متطوّرة تحديًا هائلًا، بل عملًا أشبه بالمقاومة العلمية. فأنظمة كهذه تتطلب حسب مصدر طبي تواصل معه "لبنان24"، التالي:
- بنية تحتية كهربائية مستقرة (وهي شبه غائبة).
- فرق طبية مدرّبة على مستوى عالٍ.
- تمويل مستدام لشراء الصيانة والمعدّات.
- منظومة تأمين صحي تواكب الكلفة التكنولوجية.

وبالرغم من ذلك، نجح "أوتيل ديو" في تأمين هذه المعادلة ، وإن بشكل محدود ، ليؤكّد أن التطور ممكن، لكنه محكوم بجغرافيا الامتيازات، لا بحق المرضى كافة.

لا يمكن الحديث عن الجراحة الروبوتية بمعزل عن واقع الوصول الصحي في لبنان. فبينما تُنجز هذه العمليات المتطورة في بعض المستشفيات الخاصة، تعاني المستشفيات الحكومية، ويُترك مئات المرضى يوميًا ينتظرون على أبواب الطوارئ أو يموتون قبل أن يحصلوا على موعد.

الأصعب أن التقنيات الحديثة، رغم فوائدها العلمية الكبرى، تبقى كلفتها خارج متناول الغالبية العظمى من اللبنانيين، لا سيما بعد تراجع قيمة التغطيات من الضمان والتأمين والمؤسسات الضامنة، ما يجعل الوصول إليها حكرًا على القادرين فقط.

رغم محدودية القدرة الاستيعابية، تُظهر خطوة مستشفى "أوتيل ديو" أنّ الإرادة الطبية والتعليمية لا تزال حاضرة في لبنان، وأنّ بعض المؤسسات، رغم الصعوبات، تسعى لأن تكون جسرًا نحو المستقبل، لا مرآةً للانهيار.

لكنّ التحدي الحقيقي ليس في "إدخال التكنولوجيا"، بل في "تعميم فائدتها" وضمان استمراريتها. إذ من دون، خطة وطنية للصحة الرقمية والتقنيات الذكية، ودعم حكومي واضح للبحث والتطوير في الطب، وشراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز التدريب، ستبقى هذه الإنجازات مقطوعة عن الواقع العام، ولا تؤثّر إلا في محيط ضيّق من المرضى المحظوظين.

ما حدث يؤكد أن لبنان لا يزال يملك كفاءات بشرية وعلمية قادرة على اقتحام المستقبل. لكن في الوقت ذاته، يكشف حجم الهوة في  القطاع الصحي الرسمي والخاص، وحتى اللبناني والعربي والعالم، بين من يملك القدرة على جلب أحدث التكنولوجيا، ومن لا يملك حتى القدرة على شراء كمامة أو توفير كهرباء لغرفة عمليات.
التكنولوجيا وحدها لا تصنع طبًا عادلًا. والابتكار، مهما كان لامعًا، لا يُترجم إلى عدالة صحية ما لم يُصاحب بإرادة وطنية، تُخرج الصحة من منطق "الامتيازات"، وتُعيدها إلى أساسها الأول: حقٌ للناس كافة... لا ترفٌ للمقتدرين فقط.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الجراحة الروبوتية المتطوّرة الأولى للكبد في مستشفى "المشرق"
lebanon 24
22/07/2025 22:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"رقص" داخل غرفة الجراحة... فيديو صادم من غرفة عمليات يهزّ دولة عربية
lebanon 24
22/07/2025 22:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: ماذا يجري داخل "الجماعة الإسلامية" في لبنان؟
lebanon 24
22/07/2025 22:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الصوم قبل إجراء الجراحة.. ما فائدته؟
lebanon 24
22/07/2025 22:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-07-22
14:30 | 2025-07-22
14:29 | 2025-07-22
14:25 | 2025-07-22
14:15 | 2025-07-22
13:50 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24