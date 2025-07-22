وزير الثقافة استقبل وفد أهالي ضحايا تفجير المرفأ

استقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية- وفدًا من أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ .

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وتناول اللقاء اثر فاجعة تفجير المرفأ واحقية اهالي الضحايا في تبيان الحقيقة ومحاسبة من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة وذلك بانتظار القرار القضائي النهائي .



وطرح الوفد مطلبه في موضوع جعل اهراءات مرفأ بيروت معلمًا تذكاريًا كشاهد على جريمة انفجار المرفأ بغض النظر عما سيصدر من قرارات قضائية.



بدوره لفت الوزير سلامة الى ان "متابعته لهذا الموضوع متواصلة غير قصيرة مع كل المعنيين والمسؤولين واتصالاته مكثفة مع المختصين والخبراء في الشان الثقافي للاطلاع على التقارير المتعلقة بوضع الاهراءات" ، املاً ان" يتم التوصل الى النتيجة المرجوة قبل ال 4 من الشهر المقبل والتي تصادف الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ".