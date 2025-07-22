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لبنان

بمشاركة واسعة من الأهالي والجمعيات.. بلدية الغازية تنظّم حملة لتنظيف الشاطئ

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:35
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نظّمت بلدية الغازية نشاطًا بيئيًا جامعًا لتنظيف الشاطئ، ضمن حملة "نحو غازية أفضل"، بمشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية والكشفية وأهالي البلدة، تحت شعار "بيئة أنظف وبلدة أجمل".
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