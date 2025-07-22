بمشاركة واسعة من الأهالي والجمعيات.. بلدية الغازية تنظّم حملة لتنظيف الشاطئ

نظّمت بلدية نشاطًا بيئيًا جامعًا لتنظيف الشاطئ، ضمن حملة "نحو غازية أفضل"، بمشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية والكشفية وأهالي البلدة، تحت شعار "بيئة أنظف وبلدة أجمل".

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