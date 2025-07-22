عبيد لقاسم: سرّ بنا في ظل حكمتك وقيادتك

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قال معاون رئيس في" " عبيد، خلال احتفال تكريمي لأحد في جبشيت، أّن "دماء الشهداء كانت وستبقى وقودًا لمسيرة وثباتها، وأنهم النماذج الصادقة للعطاء المطلق في سبيل الأرض والعقيدة والوطن".وأكد أن "سلاح المقاومة هو كرامتنا وهو عنوان حفظ وحماية ومناعته"، معتبرًا أن هذا السلاح لم يكن يومًا وسيلة عدوان بل هو تجسيد للإرادة الشعبية والوطنية ،وهو نبض هذا الوطن وركيزة الاستراتيجية الدفاعية الحقيقية التي أثبتت فعاليتها".وأضاف: أن هذا السلاح "هو الذي حرر لبنان من ، وصنع له نصرًا عربيًا وإسلاميًا في زمن الإنكسارات وهو الذي أسقط الوهم بأن لا تُهزم".وفي ختام كلمته، توجّه الشيخ عبيد إلى لحزب ، قائلاً: "نحن معك، سر بنا في ظل حكمتك وقيادتك" ، وختم مؤكّدًا: "لن نترك أمر المقاومة أبدًا، وسنبقى أوفياء لها، معك أيها الشيخ القائد في مسيرة مقاومتنا وعزّتنا وكرامتنا".