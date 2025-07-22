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لبنان

عبيد لقاسم: سرّ بنا في ظل حكمتك وقيادتك

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:38
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قال معاون رئيس المجلس التنفيذي في" حزب الله "الشيخ عبد الكريم عبيد، خلال احتفال تكريمي لأحد الشهداء في جبشيت، أّن "دماء الشهداء كانت وستبقى وقودًا لمسيرة المقاومة وثباتها، وأنهم النماذج الصادقة للعطاء المطلق في سبيل الأرض والعقيدة والوطن".
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وأكد أن "سلاح المقاومة هو كرامتنا وهو عنوان حفظ وحماية لبنان ومناعته"، معتبرًا أن هذا السلاح لم يكن يومًا وسيلة عدوان بل هو تجسيد للإرادة الشعبية والوطنية ،وهو نبض هذا الوطن وركيزة الاستراتيجية الدفاعية الحقيقية التي أثبتت فعاليتها".

وأضاف: أن هذا السلاح "هو الذي حرر لبنان من الاحتلال، وصنع له نصرًا عربيًا وإسلاميًا في زمن الإنكسارات وهو الذي أسقط الوهم الصهيوني بأن إسرائيل لا تُهزم".

وفي ختام كلمته، توجّه الشيخ عبيد إلى سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قائلاً: "نحن معك، سر بنا في ظل حكمتك وقيادتك" ، وختم مؤكّدًا: "لن نترك أمر المقاومة أبدًا، وسنبقى أوفياء لها، معك أيها الشيخ القائد في مسيرة مقاومتنا وعزّتنا وكرامتنا".
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