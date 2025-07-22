البعريني يقترح مظلة دولية للجنوب

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": إحياء مقترح نشر قوات أميركية وبريطانية وفرنسية في النقاط المحتلة قد يكون الحل، وربما يتوسّع هذا المقترح ليشمل منطقة الجنوب تحت غطاء دولي وبذلك نؤمّن مظلة استقرار دائمة ونمنع الاعتداءات والحروب في وقد تكون هذه القوات بديل اليونيفيل في حال فشل التمديد لها".

Advertisement