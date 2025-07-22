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لبنان

البعريني يقترح مظلة دولية للجنوب

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:47
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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": إحياء مقترح نشر قوات أميركية وبريطانية وفرنسية في النقاط المحتلة قد يكون الحل، وربما يتوسّع هذا المقترح ليشمل منطقة الجنوب تحت غطاء دولي وبذلك نؤمّن مظلة استقرار دائمة ونمنع الاعتداءات والحروب في المستقبل وقد تكون هذه القوات بديل اليونيفيل في حال فشل التمديد لها". 
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