Advertisement

لبنان

اجتماع بطريركي في الديمان بمشاركة السفير البابوي

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1395042-638887928405341682.png
Doc-P-1395042-638887928405341682.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 عقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي ، بطريرك السريان الكاثوليك يوسف الثالث يونان و بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، اجتماعا في المقر البطريركي في الديمان، في حضور السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا تداولوا خلاله في أمور كنسية وتداعيات التطورات الأخيرة في المنطقة.
Advertisement
 
وكان الراعي إستقبل صباحا وفد رعية زغرتا - اهدن برئاسة النائب البطريركي العام على ابرشية زغرتا إهدن وجبة بشري المطران جوزيف النفاع ومشاركة المونسنيور اسطفان فرنجية وحشد من الكهنة والاكليركيين ومسؤولي المجالس الرعوية والاخويات واعضاء من مؤسستي البطريرك الدويهي وخادم الله يوسف بك كرم.
 
وشكر المطران نفاع بداية البطريرك الراعي على "دعمه الأبوي ومباركته طلب دعوى خادم الله يوسف بك كگر"،م مشيرا الى" ان الزيارة تقليد سنوي لأخذ بركة غبطته ولإطلاعه على الانشطة التي تقوم بها مجالس الرعية، طالبا البركة ايضا للاكليركيين الذي يتهيأون لخدمة مذابح كنائس زغرتا واهدن".

المونسنيور فرنجية عرض بدوره للاستعدادات التي يقوم بها كهنة الرعية من أجل إحياء ذكرى مرور سنة على تطويب البطريرك الدويهي في الأول من اب المقبل والذي سيصبح عيدا سنويا، آملا "ان يشارك غبطته في المناسبة ويترأس القداس الاحتفالي الذي سيقام في كنيسة مار جرجس".
 
ورحب البطريرك الراعي بالوفد، وأثنى على الانشطة التي تقيمها مؤسسة البطريرك الدويهي ومؤسسة خادم الله يوسف بك كرم وعلى الايمان المتجذر في الرعية التي اعطت البطاركة القديسين ورؤساء جمهورية وشخصيات وطنية"، لافتا إلى "أن مشاركة هذا العدد الكبير من الكهنة والأكليركيين دليل على محافظتكم على تاريخكم الزاخر بالإيمان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
حديقة البطاركة في الديمان تطلق برنامج أنشطتها لصيف 2025 برعاية البطريرك الراعي
lebanon 24
22/07/2025 22:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي ينتقل الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان
lebanon 24
22/07/2025 22:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث عون مع السفير البابوي في لبنان العلاقات اللبنانية مع الكرسي الرسولي
lebanon 24
22/07/2025 22:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل السفير البابوي وعرض معه مواضيع كنسية
lebanon 24
22/07/2025 22:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-07-22
14:30 | 2025-07-22
14:29 | 2025-07-22
14:25 | 2025-07-22
14:15 | 2025-07-22
13:50 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24