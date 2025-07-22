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لبنان

وفد من العاملين في المستشفيات الحكومية زار النائب عبدالله

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:55
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زار وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية النائب الدكتور بلال عبدالله في مكتبه بمجلس النواب، مشيدًا بدعمه للقطاع الصحي العام ومطالبًا باستمرار مساندته لجملة من القضايا الحيوية التي تمس استمرارية المستشفيات وحقوق العاملين.
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من جهته، وعد النائب عبدالله ببذل أقصى الجهود لحل المشاكل، مشيرًا إلى تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر لضمان انتظام الرواتب، والتواصل مع تعاونية موظفي الدولة لبحث إمكانية استفادة العاملين من خدماتها، ومنها المنح المدرسية.
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