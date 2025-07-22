وفد من العاملين في المستشفيات الحكومية زار النائب عبدالله

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زار وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في النائب الدكتور في مكتبه بمجلس النواب، مشيدًا بدعمه للقطاع الصحي العام ومطالبًا باستمرار مساندته لجملة من الحيوية التي تمس استمرارية المستشفيات وحقوق العاملين.، وعد النائب عبدالله ببذل أقصى الجهود لحل المشاكل، مشيرًا إلى تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر لضمان انتظام الرواتب، والتواصل مع لبحث إمكانية استفادة العاملين من خدماتها، ومنها المنح المدرسية.