بحضور الوزير مرقص.. USJ تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

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تميّز الحفل بإعلان اتفاقية تسمية "كلية الآداب والعلوم الإنسانية – رامز ج. شاغوري"، بدعم من مؤسسة "جيلبير وروزماري شاغوري".



الأب دكاش شدد على أن الجامعة لا تخرّج فقط عقولًا لامعة بل "ضمائر مستنيرة"، موجهًا رسائل تحفيزية لكل فئة من الخريجين، فيما ألقى الوزير مرقص كلمة مؤثرة أثنى فيها على صمود الطلاب في وجه الأزمات، وأكد أن "المعرفة والالتزام قادران على هزيمة الصعاب"، معلنًا فتح أبواب الإعلام العام أمامهم للتدريب والمشاركة. نظّمت جامعة القديس يوسف في (USJ) حفل تخرّج مشترك لعدد من كلياتها ومعاهدها، في حرم العلوم والتكنولوجيا – مار روكز، برعاية بول مرقص، وبحضور رئيس الجامعة الأب سليم دكاش، إلى جانب العمداء والأساتذة وذوي الطلاب.تميّز الحفل بإعلان اتفاقية تسمية "كلية الآداب والعلوم الإنسانية – رامز ج. شاغوري"، بدعم من مؤسسة "جيلبير وروزماري شاغوري".الأب دكاش شدد على أن الجامعة لا تخرّج فقط عقولًا لامعة بل "ضمائر مستنيرة"، موجهًا رسائل تحفيزية لكل فئة من الخريجين، فيما ألقى الوزير مرقص كلمة مؤثرة أثنى فيها على صمود الطلاب في وجه الأزمات، وأكد أن "المعرفة والالتزام قادران على هزيمة الصعاب"، معلنًا فتح أبواب الإعلام العام أمامهم للتدريب والمشاركة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت مديرة دائرة النشر والتواصل السيدة كريستين أوميرا وازن، إلى الرسالة التي يحملها كل خريج وهي "أن يسهم في بناء عالم أفضل، بعقلانية، وضمير حي، ومحبة". كما نوّهت بـ"الدور الرائد لمؤسسة شاغوري، التي تعمل بصمت وفاعلية في عدد من الدول"، مؤكدة أنّ "هذا العطاء يجعل من العائلة جزءاً من تاريخ الجامعة، ويخلّد اسمها في سجل رسالتها".



بعدها كانت كلمة للوزير مرقص فقال:"أقف اليوم أمامكم بكثير من التأثّر والامتنان، ضيف شرف في هذه المناسبة المميّزة، في صرح تربوي عريق هو الجامعة اليسوعية في بيروت، بمناسبة حفل توزيع الشهادات. بصفتي وزيراً للإعلام، ولكن أيضاً كمواطن مؤمن بقدرات الشباب اللبناني، يشرفني أن أتوجه إليكم، أنتم خرّيجو عدد من كليات الجامعة ومعاهدها، من الآداب، إلى العلوم الإنسانية، إلى التربية والعلوم الاقتصادية، الترجمة، العمل الاجتماعي، الإعلام، والعلوم ، تمثّلون معاً فسيفساء غنية من المعارف والثقافات والاختصاصات. واليوم، أنتم تُجسّدون الأمل بوطن لا يستسلم".



أضاف:"أنتم فخر عائلاتكم، وأساتذتكم، وجامعتكم. ولكنكم، قبل كل شيء، وعدٌ صادق بأن لا يزال يؤمن بشبابه، رغم كل ما مرّ ويمرّ به من أزمات وصعوبات. ندرك جميعاً الظروف القاسية التي عايشتموها خلال مسيرتكم الجامعية: أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حالة عدم استقرار طويلة، وشكوك متكرّرة حيال . ومع ذلك، أنتم هنا اليوم. أنجزتم، وتخرّجتم. وهذا الإنجاز يوازي في قيمته أرفع الأوسمة. لقد تخطّيتم المحن والتحديات، أحياناً بتضحيات شخصية أو عائلية كبيرة. ولكنكم اخترتم درب ، والإرادة، والمثابرة. وأنتم اليوم الدليل الحيّ على أن المعرفة والالتزام قادرتان على هزيمة الصعاب".



وتابع مرقص:"أحيي من هذا المنبر الجامعة اليسوعية، التي منذ عام 1875 تواصل أداء رسالتها في تكوين أجيال كان لها - ولا تزال - دور محوري في بناء لبنان. لقد حافظت هذه المؤسسة على التميّز الأكاديمي، والصرامة الفكرية، وروح الانفتاح، إلى جانب رؤية إنسانية وجامعة تنبض بقيم مجتمعنا. شهادتكم اليوم ليست مجرّد وثيقة علمية، بل هي فعل إيمان. إيمان بأنفسكم، بمؤسستكم التربوية، وبوطنكم الذي قد يهتز، لكنه لا يسقط".



وتوجه مرقص إلى الخريجين قائلاً:"أمنيتي الصادقة أن تضعوا كفاءاتكم في خدمة لبنان. نحن بحاجة إلى أفكاركم، إلى طاقاتكم، إلى مبادراتكم. بلدنا بحاجة إلى مهنيين يتمتعون بالأخلاق، بالمسؤولية، بالروح النقدية والإبداع. وأينما حللتم، نعلم أنكم ستجعلوننا فخورين بكم.أدعوكم إلى حمل راية الحوار، والحرية، والمسؤولية. فالمعرفة تُغيّر المجتمعات، وأنتم اليوم حملة هذه الرسالة. المستقبل أمامكم، وأداتكم هي الإبداع، وطريقكم هو الابتكار. حافظوا على الفكر النقدي الذي غرسته فيكم الجامعة. كونوا منفتحين، منصتين، قادرين على البنّاء. دوركم محوري في إعادة النظر بالنماذج السائدة، وفي الدفاع عن كرامة الإنسان، عن البيئة، وعن السلام".

بعد ذلك تجدث إدارة مجموعة شاغوري وشقيق الراحل رامز ج. شاغوري السيّد كريستوف شاغوري باسم مؤسسة شاغوري فقال إنّ أخاه "كان محباً للكلمة، شغوفاً بالمعرفة، مؤمناً بدور التعليم في صناعة الإنسان".



وأضاف: "هذا الاسم ليس مجرد تكريم، بل وعدٌ بالذاكرة، والتجذّر، والاستمرارية."

وأشاد بجهود الطلاب الذين تابعوا دراستهم رغم الأزمات الصحية والاقتصادية، قائلًا:"أنتم هنا اليوم، واقفون، مستعدّون للتفكير، للعمل، ولصياغة المستقبل."

وتسلّم بدوره ميدالية الذكرى الـ150 للجامعة.