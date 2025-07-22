أطلقوا النار عليه وقتلوه بعدما فشلوا في سرقته

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين أطلقوا النار على شاب سوريّ، على طريق السعيدة - .

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وبحسب المعلومات، فإنّ المجهولين أطلقوا النار على الشاب السوريّ وقتلوه، بعدما فشلوا في سرقة الدراجة الناريّة التي كان يستقلّها.

وعلى الفور، فتحت قوى الأمن تحقيقاً في الحادثة.