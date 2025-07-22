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لبنان

محافظ الشمال استقبلت السفير الصربي

Lebanon 24
22-07-2025 | 08:57
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استقبلت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة، إيمان الرافعي، في سرايا طرابلس، سفير جمهورية صربيا في لبنان ميلان تروجانوفيك، يرافقه الوزير الاستشاري ساسا أوجداني، بحضور فعاليات اقتصادية وممثلين عن جمعيات محلية.
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جرى خلال اللقاء بحث في العلاقات اللبنانية-الصربية، وسبل تعزيز التعاون الإداري والإنمائي، لا سيما في ما يخص تنشيط الاقتصاد المحلي وتطوير مرافق محافظة الشمال، إضافة إلى التبادل الثقافي والحوار بين الأديان.

السفير تروجانوفيك أعرب عن سروره باللقاء، مشيدًا بالمباحثات، ومؤكدًا الرغبة في فتح صفحة جديدة من التعاون. من جهتها، رحّبت الرافعي بالوفد، مؤكدة انفتاح المحافظة على كل مبادرة تدعم التنمية والاستثمار، مشددة على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لتحقيق النمو المشترك والاستقرار.

 
 
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