محافظ الشمال استقبلت السفير الصربي

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استقبلت محافظ بالإنابة، ، في سرايا ، سفير في لبنان تروجانوفيك، يرافقه الوزير الاستشاري ساسا أوجداني، بحضور فعاليات اقتصادية وممثلين عن جمعيات محلية.جرى خلال اللقاء بحث في العلاقات اللبنانية-الصربية، وسبل تعزيز التعاون الإداري والإنمائي، لا سيما في ما يخص تنشيط الاقتصاد المحلي وتطوير مرافق ، إضافة إلى التبادل الثقافي والحوار بين الأديان.السفير تروجانوفيك أعرب عن سروره باللقاء، مشيدًا بالمباحثات، ومؤكدًا الرغبة في فتح صفحة جديدة من التعاون. من جهتها، رحّبت الرافعي بالوفد، مؤكدة انفتاح المحافظة على كل مبادرة تدعم التنمية والاستثمار، مشددة على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لتحقيق النمو المشترك والاستقرار.