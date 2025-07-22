العسكريون المتقاعدون: مهلة للحكومة حتى نهاية تموز

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عُقد اجتماع في المقر لرابطة قدماء القوى المسلحة في ، ضمّ قيادة الرابطة وأعضاء من الهيئة التنفيذية، إلى جانب وفد كبير من تجمع العسكريين المتقاعدين، حيث جرى البحث في التطورات المرتبطة بالحقوق المطلبية.وأكد المجتمعون في بيان" وحدة الموقف والتضامن الكامل"، مجددين "دعم تجمع العسكريين المتقاعدين الكامل لرئاسة الرابطة في جهودها مساعيها الجدية لتحصيل الحقوق المشروعة للعسكريين المتقاعدين"، وأكد الطرفان "التزامهما الكامل بمضمون ورقة المطالب التي تم تسليمها إلى رئيس الحكومة، وبكافة بنودها".ووجهوا "إنذارا واضحا للحكومة، يقضي بإعطاء مهلة حتى نهاية لدفع المساعدة المالية المستحقة للعسكريين والمتقاعدين، من دون أي تأخير إضافي"، وشددوا على" تكثيف الاتصالات والضغط لتنفيذ هذا الاستحقاق، وإعلان الجهوزية لاتخاذ خطوات تصعيدية مناسبة في حال التخلف عن الدفع".كما شدد الجانبان على "تعزيز العمل المشترك والتنسيق في كافة المطلبية"، حيث أعرب وفد التجمع عن "تقديره لقيادة الرابطة وجهودها في الدفاع عن حقوق المتقاعدين".