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لبنان

مؤسسة مياه الشمال تبدأ حملة ضبط في إهدن

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:03
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي - دائرة زغرتا - مكتب اهدن، في بيان، انها بدأت "بالتعاون مع بلدية زغرتا - اهدن، بإزالة التعديات على الخط العام من نبع مار سركيس وباخوس وصولا الى خزنات المياه في اهدن التى لم تعد تصلها مياه الشفة، مما أدى الى وضع جدوال جديدة لتوزيع المياه سيتم الاعلان عنها لاحقا".
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كما أعلنت أنها بدأت أيضا "بتوزيع انذارت شخصية لتسوية اوضاع المستفيدين من المياه في اهدن ولا يبادرون الى تسديد المتوجب عليهم".
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