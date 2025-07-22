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لبنان

مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي والتعليم في طرابلس

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:10
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انطلقت في مدينة طرابلس أعمال المؤتمر الثاني حول التكنولوجيا، والإدارة، والتعليم، والذكاء الاصطناعي – AIE2 TRANSFORMER، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية وأكاديمية وخبراء من مختلف القطاعات، في فعاليةٍ تحمل طابعًا استراتيجيًا لمقاربة تحديات المستقبل الرقمي بجرأة وتكامل.
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في الجلسة الافتتاحية، مثّل رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، نائبه  خالد كبارة، الذي ألقى كلمة ترحيبية عبّر فيها عن اعتزاز المدينة باستضافة هذا الحدث، قائلاً: "طرابلس لا تُدير ظهرها للمستقبل، بل تنظر إليه بعيون المعرفة والتكنولوجيا، وهي مدينة التنوع والإبداع، كانت وستبقى منارة للفكر ومهدًا للمعرفة".

وأوضح  أن "المؤتمر يتجاوز الجانب التقني، ويُعدّ منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل التعليم والإدارة في عصر الذكاء الاصطناعي".

وشدّد على أن" الذكاء الاصطناعي لا يُلغي دور الإنسان، بل يعزّز الكفاءة، ويتيح فرصًا أوسع للإبداع واتخاذ القرارات العلمية".

وأكد كبارة التزام بلدية طرابلس بدعم:

-تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس والمؤسسات.

-تدريب الكوادر التربوية والإدارية على أدوات الذكاء الاصطناعي.

-تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث.

-إطلاق مبادرات تعليمية ذكية تخدم أبناء المدينة".

ودعا الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى" توحيد الجهود لبناء نظام تربوي وإداري معاصر، يُحافظ على القيم ويستثمر في الإنسان".

اختتم كلمته بتوجيه الشكر للدكتور دال الحتّي والدكتور خالد عيتاني، ولكل المشاركين في المؤتمر من أكاديميين وخبراء ومبادرين في حقل الابتكار والتحوّل الرقمي.

 
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