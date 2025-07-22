مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي والتعليم في طرابلس

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في الجلسة الافتتاحية، مثّل رئيس بلدية طرابلس الدكتور ، نائبه خالد كبارة، الذي ألقى كلمة ترحيبية عبّر فيها عن اعتزاز المدينة باستضافة هذا الحدث، قائلاً: "طرابلس لا تُدير ظهرها للمستقبل، بل تنظر إليه بعيون المعرفة والتكنولوجيا، وهي مدينة التنوع والإبداع، كانت وستبقى منارة للفكر ومهدًا للمعرفة".وأوضح أن "المؤتمر يتجاوز الجانب التقني، ويُعدّ منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل التعليم والإدارة في عصر ".وشدّد على أن" الذكاء الاصطناعي لا يُلغي دور الإنسان، بل يعزّز الكفاءة، ويتيح فرصًا أوسع للإبداع واتخاذ القرارات العلمية".وأكد كبارة بلدية طرابلس بدعم:-تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس والمؤسسات.-تدريب الكوادر التربوية والإدارية على أدوات الذكاء الاصطناعي.-تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث.-إطلاق مبادرات تعليمية ذكية تخدم أبناء المدينة".ودعا الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى" توحيد الجهود لبناء نظام تربوي وإداري معاصر، يُحافظ على القيم ويستثمر في الإنسان".اختتم كلمته بتوجيه الشكر للدكتور دال الحتّي والدكتور خالد ، ولكل المشاركين في المؤتمر من أكاديميين وخبراء ومبادرين في حقل الابتكار والتحوّل الرقمي.