سلسلة لقاءات لوزير الداخلية

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، رئيس القاضي محمد بدران، الذي قدّم له درع ، تقديرا للتعاون القائم في تعزيز الرقابة وتفعيل الشفافية في العمل الإداري.كما التقى النائب ، يرافقه وفد من اتحاد بلديات ، وتم عرض لعدد من الإنمائية والخدماتية التي تهم أبناء المنطقة.واستقبل الوزير وفدا من المؤسسة للانتشار برئاسة روز الشويري، التي عرضت للمشاريع التي تقوم بها المؤسسة.وكذلك، التقى الوزير الحجار مديرة مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) في رانيا سكينة مع وفد من المركز، وتم عرض لبرامج التعاون القائمة مع الوزارة.ومن الزوار : وفد من شركة " "، وتم استعراض إمكانات التعاون في مجالات التحوّل الرقمي في الوزارة.