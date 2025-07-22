بحضور الحريري.. المدرسة العمانية في صيدا تحتفل بتخريج دفعة "أمل جديد.. فرج قريب"

نظّمت المدرسة العمانية النموذجية الرسمية في احتفالها السنوي لتخريج طلاب الشهادة المتوسطة للعام 2024–2025، برعاية النائبة السابقة ، وبمشاركة شخصيات سياسية وتربوية وبلدية، أبرزها النائب ، مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي.

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تميّز الحفل بكلمات مؤثرة للطلاب الخريجين وأولياء الأمور، عبّروا فيها عن امتنانهم للهيئتين التعليمية والإدارية، وعلى رأسهم مدير المدرسة حذيفة الملاح، الذي وصف الدفعة بأنها "ثمرة الصبر والأمل في زمن الأزمات".



وأكد الملاح خلال كلمته أن المدرسة ستنضم هذا العام إلى برنامج البكالوريا الدولية (PYP)، مشيدًا بثقة الأهالي ودعم الفاعليات في صيدا لإنجاح التجربة التربوية.



بدورها، أثنت على أداء المدرسة ورسالتها الوطنية، وأعلنت تقديم ست منح دراسية للمتفوقين، فيما قدمت جمعية المقاصد منحة إضافية لطالب متميّز.



واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات وتكريم داعمي المدرسة والشركاء التربويين والجمعيات التي أسهمت في دعم مركز النزوح خلال الحرب. تميّز الحفل بكلمات مؤثرة للطلاب الخريجين وأولياء الأمور، عبّروا فيها عن امتنانهم للهيئتين التعليمية والإدارية، وعلى رأسهم مدير المدرسة حذيفة الملاح، الذي وصف الدفعة بأنها "ثمرة الصبر والأمل في زمن الأزمات".وأكد الملاح خلال كلمته أن المدرسة ستنضم هذا العام إلى برنامج البكالوريا الدولية (PYP)، مشيدًا بثقة الأهالي ودعم الفاعليات في صيدا لإنجاح التجربة التربوية.بدورها، أثنت على أداء المدرسة ورسالتها الوطنية، وأعلنت تقديم ست منح دراسية للمتفوقين، فيما قدمت جمعية المقاصد منحة إضافية لطالب متميّز.واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات وتكريم داعمي المدرسة والشركاء التربويين والجمعيات التي أسهمت في دعم مركز النزوح خلال الحرب.

أضافت: "نتوجه اليوم إلى طلابنا الأعزاء الذين حملوا الحلم وساروا به رغم كل التحديات، وإلى أسرهم الكريمة التي ساندتهم بمحبة وصبر وتضحية لنقول: هذه لحظة فرحكم وانتصاركم على الصعاب. إن وحده هو إلى مستقبل أفضل، وإن الإصرار لا بد أن يثمر. وفي زمن التحولات والأزمات نجدد تمسكنا بقضية التعليم، وخصوصا التعليم الرسمي، هذا الركن الجوهري في بناء مجتمع عادل ووطن قوي. فرغم شح الإمكانات أثبتت مدارسنا الرسمية أنها قادرة على الصمود والعطاء، وها هي اليوم تربي جديدا من الحالمين الطامحين المستحقين كل الفرص العادلة دون تمييز أو إقصاء. صيدا المدينة التي لا تساوم على قيمها التربوية والوطنية، حيث تتجسد الشراكة الخلاقة بين التعليم الرسمي والخاص من خلال "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار"، التي أصبحت نموذجا وطنيا يحتذى، يظهر كيف تكون المدرسة قلب المجتمع النابض، وكيف يصنع التعاون الحقيقي فرقا في حياة الناس .. وها هم طلابنا اليوم ينتقلون من مرحلة تعليمية إلى أخرى، أن تكون السبل أمامهم ممهدة ليتابعوا تعليمهم من مرحلة إلى أخرى حتى التعليم العالي، ونأمل أن تكون هذه المسيرة مليئة بالأمان والإستقرار والفرص الحقيقية".