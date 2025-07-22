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لبنان

هيكل في عمّان لتعزيز التعاون العسكري

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:38
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اعلنت قيادة الجيش في بيان ان "قائد الجيش العماد رودولف هيكل  زار بتاريخَي 21 و22 /7 /2025 المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة رسمية من نظيره الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن  يوسف أحمد الحنيطي، بهدف بحث سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات.
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خلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره الأردني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض أبرز المستجدات، وشدد الجانبان على" أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجيشين الشقيقين اللبناني والأردني في مختلف المجالات"، وقد أشاد العماد هيكل بـ"دور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وسط الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة".
كما زار قائد الجيش مركزَ الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC حيث حضر تمرينًا للقوات الخاصة الأردنية، ثم زار مركزًا للتصنيع العسكري واطّلع على سير العمل فيه، وأعرب عن "تقديره لمستوى الاحتراف والانضباط لدى القوات المسلحة الأردنية".
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