هيكل في عمّان لتعزيز التعاون العسكري

Advertisement

اعلنت في بيان ان " العماد رودولف هيكل زار بتاريخَي 21 و22 /7 /2025 الهاشمية، بدعوة رسمية من نظيره رئيس اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بهدف بحث سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات.خلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره الأردني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض أبرز المستجدات، وشدد الجانبان على" أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجيشين الشقيقين اللبناني والأردني في مختلف المجالات"، وقد أشاد العماد هيكل بـ"دور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وسط الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة".كما زار قائد الجيش مركزَ الملك لتدريب العمليات الخاصة KASOTC حيث حضر تمرينًا للقوات الخاصة الأردنية، ثم زار مركزًا للتصنيع العسكري واطّلع على سير العمل فيه، وأعرب عن "تقديره لمستوى الاحتراف والانضباط لدى القوات المسلحة الأردنية".