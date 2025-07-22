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لبنان

قاصران مفقودان منذ يوم أمس... هل من يعرف عنهما شيئاً؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:36
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فُقد الإتّصال بالقاصرين محمد علي محسن وعلي حسان بلوط يوم أمس، وهما من بلدة عيتيت.
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لمن يعرف عنهما أيّ شيء، الرجاء الإتّصال على الرقم 71127575.
 
 
 
 
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