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لبنان

رئيس الكتائب يلتقي السفير التركي

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:51
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفير تركيا مراد لوتيم، وجرى عرض التطورات في لبنان والمنطقة.
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حضر اللقاء نائب رئيس الحزب نبيل حكيّم، وجرى التأكيد على ضرورة استرجاع الدولة اللبنانية لكامل سيادتها على أراضيها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية
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