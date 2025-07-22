رئيس الكتائب يلتقي السفير التركي

استقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفي، سفير ، وجرى عرض التطورات في والمنطقة.

Advertisement

حضر اللقاء نائب نبيل حكيّم، وجرى التأكيد على ضرورة استرجاع لكامل سيادتها على أراضيها وحصر السلاح بيد والقوى الشرعية