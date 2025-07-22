Advertisement

لبنان

المفتي إمام استقبل سفير صربيا

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1395093-638888004982470868.png
Doc-P-1395093-638888004982470868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام سفير صربيا في لبنان السيد ميلان تروجانوفيك يرافقه مستشار السفير ساشا أويدانيتش وذلك في حضوررئيس جميعة تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري. وكانت مناسبة للتعارف وإجراء جولة أفق لبنانياً وإقليمياً ولا سيما الوضع الانساني والمأساوي والخطير في غزة.
Advertisement

وقد أعرب السفير عن محبته لطرابلس ولبنان وتمنياته بنهوض هذا البلد وإزدهاره.
مواضيع ذات صلة
محافظ الشمال استقبلت السفير الصربي
lebanon 24
22/07/2025 23:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة
lebanon 24
22/07/2025 23:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل الرئيس دياب واللواء خير
lebanon 24
22/07/2025 23:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد
lebanon 24
22/07/2025 23:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-07-22
14:30 | 2025-07-22
14:29 | 2025-07-22
14:25 | 2025-07-22
14:15 | 2025-07-22
13:50 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24