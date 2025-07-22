المفتي إمام استقبل سفير صربيا

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استقبل مفتي والشمال امام سفير في السيد تروجانوفيك يرافقه مستشار السفير ساشا أويدانيتش وذلك في حضوررئيس جميعة . وكانت مناسبة للتعارف وإجراء جولة أفق لبنانياً وإقليمياً ولا سيما الوضع الانساني والمأساوي والخطير في غزة.وقد أعرب السفير عن محبته لطرابلس ولبنان وتمنياته بنهوض وإزدهاره.