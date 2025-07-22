لقاء بين عبدالله وكرامي لبحث شؤون مدارس الإقليم

زار عضو اللقاء النائب يرافقه بلديات اقليم الخروب المهندس ماجد تروا ورئيس بلدية المهندس ، وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، حيث جرى البحث في الواقع العام في منطقة اقليم الخروب ومدارسه، وتم التركيز على انشاء تجمع مدارس على الارض المخصصة له، وتجمع روضات شحيم قرب لمدارس شحيم .

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