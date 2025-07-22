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لبنان

لقاء بين عبدالله وكرامي لبحث شؤون مدارس الإقليم

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:07
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زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله يرافقه رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد تروا ورئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان، وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، حيث جرى البحث في الواقع التربوي العام في منطقة اقليم الخروب ومدارسه، وتم التركيز على انشاء تجمع مدارس برجا على الارض المخصصة له، وتجمع روضات شحيم قرب مجمع رفيق الحريري لمدارس شحيم .
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