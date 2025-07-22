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لبنان
إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية من بيروت
Lebanon 24
22-07-2025
|
10:17
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انعقد في
بيروت
المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية في مقر
اتحاد الغرف
العربية، بمشاركة وزراء وممثلين عن منظمات عربية ودولية، حيث تم إطلاق "المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية" عبر منصة رقمية متخصصة.
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وأكد
الأمين العام
لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد إحسان، بل أصبحت ركيزة تنموية قائمة على مصالح متبادلة، لافتاً إلى أن بيروت تبقى منطلقاً للمبادرات الاقتصادية. وشدد على أن القطاع الخاص شريك في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة، وأن المؤشر العربي الجديد يهدف إلى توحيد المعايير وقياس مدى
التزام
المؤسسات تجاه المجتمع والبيئة.
ولفت إلى أنّه "حرصنا في هذا المؤتمر، الذي يُنظَّم بالشراكة مع HOPE MCF، وجامعة
الدول العربية
، ومكتب
الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية (يونيدو) -
البحرين
، على تقديم مبادرات نوعية، وفي مقدّمتها إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، وهو خطوة رائدة نحو توحيد المعايير ورفع مستوى الالتزام بممارسات أكثر شفافية وإنصافًا واستدامة. هذا المؤشر هو بوصلة استراتيجية تهدف إلى إحداث فارق ملموس، ومرآة تُظهر مدى التزام الشركات بالقيم الأخلاقية والبيئية والاجتماعية. وهو يستند إلى قاعدة بيانات واسعة واستبيانات ميدانية مكّنتنا من بناء دليل علمي وعملي يساعد المؤسسات على رسم سياساتها وفق أطر واضحة وواقعية".
وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيّد دعت إلى تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، مشيدة بأهمية المؤشر كأداة لتعزيز التعاون الإنمائي ودمج الفئات المهمشة في سوق العمل، لا سيما ذوي الإعاقة.
من جهته
، أشار ممثل
وزير الاقتصاد
محمد أبو حيدر
إلى أن لبنان يسير على طريق الإصلاح والانفتاح العربي، داعياً إلى شراكة حقيقية بين المؤسسات والقطاع العام لمواجهة الأزمات، مع التأكيد على أهمية جذب الاستثمارات.
وأكد الدكتور طارق
النابلسي
، ممثل
جامعة الدول العربية
، دعم الجامعة لاعتماد المؤشر رسمياً من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، معتبراً أن هذه الخطوة تُعزز جهود التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي.
وشهد المؤتمر جلسات حوارية تناولت دور القطاع الخاص، التحول الرقمي، ريادة الأعمال الشبابية، ودور الإعلام في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.
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