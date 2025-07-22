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لبنان

جريحان بحادث سير على اوتوستراد الزهراني

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:26
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 سقط جريحان بحادث سير على اوتوستراد الزهراني - صور في بلدة الصرفند بين عدد من السيارات. 
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عملت فرق الاسعاف على نقلهما ال المستشفى.
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