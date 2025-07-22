مرقص ناقش قانون الإعلام مع موسى.. واستقبل وفدًا من أهالي ضحايا "مرفأ بيروت"

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استقبل النائب ، رئيس النيابية، وبحثا في ملفات إعلامية وتشريعية، أبرزها مشروع الذي بات في مراحله المتقدمة. وأكد موسى أن القانون يعالج الإعلام الرقمي والمنصات الإلكترونية، ويسعى إلى إلغاء الجزائية بحق الصحافيين، واستبدال بهيئة مدنية.ونقل موسى عن حرصه على تعزيز الحريات العامة في ، وتطوير تلفزيون لبنان رغم الإمكانات المحدودة، مهنئًا إياه على تعيين مدير عام ومجلس إدارة جديد للتلفزيون.من جهة أخرى، استقبل الوزير مرقص وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ ، الذين طالبوا بإطلاق حملة إعلامية وطنية في ذكرى 4 آب، تشمل تخصيص هذا اليوم كـ"نهار حزين" على كل القنوات . وأبدى الوزير تجاوبه، فيما أعلنت الناطقة باسم الوفد عن تحرك احتجاجي جديد في 4 آب المقبل، يتخلله قداس وكلمات ومشهدية رمزية، في ظل استمرار غياب القرار الاتهامي وعرقلة التحقيقات.