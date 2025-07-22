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لبنان

مرقص ناقش قانون الإعلام مع موسى.. واستقبل وفدًا من أهالي ضحايا "مرفأ بيروت"

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:40
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استقبل وزير الإعلام بول مرقص النائب ميشال موسى، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، وبحثا في ملفات إعلامية وتشريعية، أبرزها مشروع قانون الإعلام الجديد الذي بات في مراحله المتقدمة. وأكد موسى أن القانون يعالج الإعلام الرقمي والمنصات الإلكترونية، ويسعى إلى إلغاء العقوبات الجزائية بحق الصحافيين، واستبدال محكمة المطبوعات بهيئة مدنية.
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ونقل موسى عن مرقص حرصه على تعزيز الحريات العامة في لبنان، وتطوير تلفزيون لبنان رغم الإمكانات المحدودة، مهنئًا إياه على تعيين مدير عام ومجلس إدارة جديد للتلفزيون.

من جهة أخرى، استقبل الوزير مرقص وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين طالبوا بإطلاق حملة إعلامية وطنية في ذكرى 4 آب، تشمل تخصيص هذا اليوم كـ"نهار حزين" على كل القنوات اللبنانية. وأبدى الوزير تجاوبه، فيما أعلنت الناطقة باسم الوفد سيسيل روكز عن تحرك احتجاجي جديد في 4 آب المقبل، يتخلله قداس وكلمات ومشهدية رمزية، في ظل استمرار غياب القرار الاتهامي وعرقلة التحقيقات.
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