المجلس الدستوري أبطل فقرة من قانون الإيجارات غير السكنية.. إليكم التفاصيل

أبطل في جلسة عقدها في مقره في في حضور جميع أعضائه باستثناء القاضي لدواع صحية، الفقرة (د) من المادة 10 من القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من تاريخ 12/6/2025 ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن.

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