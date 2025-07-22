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لبنان

رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:47
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ثمّن رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري زيارة السفير الصربي في لبنان ميلان تروجانوفيك إلى مدينة طرابلس، واصفًا اللقاء بـ"الإيجابي والمثمر"، واعتبر أن الزيارة تشكّل محطة مفصلية في مسار توطيد العلاقات الثنائية.
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وأكد الحريري أن اللقاء أتاح نقل صورة واقعية عن قدرات طرابلس الاقتصادية، مشيرًا إلى اهتمام السفير الصربي بالتعاون المشترك. ورأى في الزيارة "بارقة أمل" نحو مشاريع مستقبلية تساهم في تنمية المنطقة وتعزيز الحضور اللبناني على خريطة الشراكات الدولية.
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