رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة

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ثمّن رئيس جمعية " " زيارة السفير الصربي في تروجانوفيك إلى مدينة ، واصفًا اللقاء بـ"الإيجابي والمثمر"، واعتبر أن الزيارة تشكّل محطة مفصلية في مسار توطيد العلاقات الثنائية.وأكد أن اللقاء أتاح نقل صورة واقعية عن قدرات طرابلس الاقتصادية، مشيرًا إلى اهتمام السفير الصربي بالتعاون المشترك. ورأى في الزيارة "بارقة أمل" نحو مشاريع مستقبلية تساهم في تنمية المنطقة وتعزيز الحضور خريطة .