لقاءات وداعية بين دبور وعدد من السفراء

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استقبل السفير ، في لقاءات وداعية، سفراء معتمدين في : المغربية امحمد كرين، المملكة الهاشمية ، بوراوي الامام، ارناوت باولس، وبولندا بوكوفسكا ماكابي.وأكد السفراء "تقديرهم واعتزازهم بالتنسيق والتعاون مع السفير خلال فترة اداء مهامه"، متمنين له التوفيق في مهامه المقبلة.