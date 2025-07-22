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لبنان

لقاءات وداعية بين دبور وعدد من السفراء

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:52
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 استقبل السفير أشرف دبور، في لقاءات وداعية، سفراء معتمدين في لبنان: المملكة المغربية امحمد كرين، المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، تونس بوراوي الامام، بلجيكا ارناوت باولس، وبولندا الكسندرا بوكوفسكا ماكابي.
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 وأكد السفراء "تقديرهم واعتزازهم بالتنسيق والتعاون مع السفير دبور خلال فترة اداء مهامه"، متمنين له التوفيق في مهامه المقبلة.
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