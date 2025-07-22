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لبنان

سلام بحث مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في الاوضاع المالية

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:14
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اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم مع  وزير المال ياسين جابر ، وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجرى البحث في الاوضاع المالية والاقتصادية.
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كما استقبل الرئيس سلام رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة، و جرى عرض للأوضاع المطلبية والشؤون الإنمائية التي تخص منطقة البقاع، وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسية فيها. 
 
 
 
 
 
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