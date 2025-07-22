سلام بحث مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في الاوضاع المالية

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اجتمع الدكتور عصر اليوم مع وزير المال ، عامر البساط وحاكم كريم سعيد وجرى البحث في الاوضاع المالية والاقتصادية.كما استقبل الرئيس سلام الأوقاف في ورئيس بلدية جاد حمزة، و جرى عرض للأوضاع المطلبية والشؤون الإنمائية التي تخص ، وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسية فيها.