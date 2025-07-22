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لبنان

"شلهوبة" مار الياس بدأت.. الأجواء ستتحوّل إلى خانقة والحرارة ستصل إلى 40 في هذه المنطقة اللبنانية

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:22
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ أنه مع تدني قيم ضغط المنخفض الهندي فوق دول الخليج الى 990hpa، سوف تشتد حركة التيارات الحارة نحو لبنان فتتحوّل الاجواء الى شديدة الحرارة في البقاع، بحيث ستلامس 39-40 درجة بين الأربعاء والسبت، (بقاع شرقي وبقاع شمالي وجنوب لبنان)، و 31-33 فوق الجبال و 31 - 33 ساحلاً مع رطوبة تتراوح بين 88 و 92% الامر الذي سيحوّل الاجواء الى خانقة على الخط الساحلي.
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وحذر خنيصر من ان "شلهوبة مار الياس" بدأت والحر الشديد نحو التصعيد . 
 
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