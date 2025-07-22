"شلهوبة" مار الياس بدأت.. الأجواء ستتحوّل إلى خانقة والحرارة ستصل إلى 40 في هذه المنطقة اللبنانية

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أفاد الأب المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ أنه مع تدني قيم ضغط المنخفض فوق الى 990hpa، سوف تشتد حركة التيارات الحارة نحو فتتحوّل الاجواء الى شديدة الحرارة في ، بحيث ستلامس 39-40 درجة بين الأربعاء والسبت، (بقاع شرقي وبقاع شمالي وجنوب لبنان)، و 31-33 فوق الجبال و 31 - 33 ساحلاً مع رطوبة تتراوح بين 88 و 92% الامر الذي سيحوّل الاجواء الى خانقة على الخط الساحلي.وحذر من ان "شلهوبة " بدأت والحر الشديد نحو التصعيد .