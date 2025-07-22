حادث سير مروّع قرب مخفر طليا.. هذا ما جرى

وقع حادث سير قرب مخفر طليا في ، حيث اصطدمت سيارة من نوع BMW بإحدى الشاحنات عند مطبّ في ، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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