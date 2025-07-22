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لبنان

حادث سير مروّع قرب مخفر طليا.. هذا ما جرى

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:21
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وقع حادث سير قرب مخفر طليا في البقاع، حيث اصطدمت سيارة من نوع BMW بإحدى الشاحنات عند مطبّ في وسط الطريق، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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