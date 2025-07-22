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لبنان

مخزومي يقيم مأدبة عشاء تكريمية لباراك في داره

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:25
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 يصل الموفد الأميركي توم باراك، بعد قليل، إلى دارة النائب فؤاد مخزومي، الذي يقيم على شرفه مأدبة عشاء يحضرها عدد من النواب والوزراء. (الوكالة الوطنية)
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