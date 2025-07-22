تدابير سير على المسلك الشمالي في منطقة غاليري سمعان

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم فرق الصيانة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل اعتباراً من الساعة 4.00 فجرًا من تاريخ 23-7-2025، بتنفيذ اعمال تزفيت الممتدة من تقاطع غاليري سمعان باتجاه مار مخائيل (المسلك الشمالي)، وذلك لحين الانتهاء من الأشغال.تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى منع المرور أو تحويل السير في المحلة.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.