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لبنان

انقلاب سيارة على الطريق العام في بلدة كفردبش

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:32
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انقلبت سيارة على الطريق العام في بلدة كفردبش – غربي بعلبك، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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