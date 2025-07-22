Advertisement

لبنان

كرامي تطلق مسارات إصلاحية في التعليم العالي

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1395162-638888112599374350.jpg
Doc-P-1395162-638888112599374350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأست وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، بحضور الأعضاء والمستشارين والخبراء، كما شارك نقيب المهندسين فادي حنا في جزء من الاجتماع الذي خُصّص لبحث ملفات جامعية متصلة بتخصصات الهندسة.
Advertisement

وتم الاتفاق خلال الجلسة على جمع البيانات وتصنيف الملفات ذات الصلة، تمهيدًا لدراستها وتسويتها بحسب طبيعة كل حالة، مع التأكيد على عقد اجتماع خاص على شكل "خلوة" مخصصة لموضوع الهندسة، تُشارك فيها المديرية العامة للتعليم العالي إلى جانب النقيب والمجلس، بهدف الإحاطة الشاملة بهذه الملفات، واقتراح التوصيات والتدابير الكفيلة بحل مشاكل الطلاب وتعزيز تطور مؤسسات التعليم العالي.

وفي سياق متصل، أطلعت الوزيرة الحضور على استعدادات رابطة الجامعات في لبنان لتوفير الدعم الفني والبشري للوزارة من أجل تسريع معالجة الطلبات وتسهيل عمل المجلس.

وشهد الاجتماع مداخلة للدكتور روني درزي، الذي عرض، باسم مجموعة من الخبراء، توجهات تتعلق بالتعليم الرقمي والمدمج، واستعرض مسودة إطار مرجعي لهذا النوع من التعليم، متطرقًا إلى الشروط والمعايير والبنى التحتية التقنية والبشرية المطلوبة، ووسائل تقييم مخرجات التعليم.

وأكد درزي ضرورة حصول الجامعات الراغبة باعتماد التعليم المدمج على شهادات جودة من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، إضافة إلى خبرة طويلة في التعليم الحضوري.

وأشادت الوزيرة كرامي بالدراسة المقدّمة، مشيرة إلى الجدية والحرص في إعداد هذا الإطار المرجعي، وأقرّ المجلس الانخراط في هذا التوجه تمهيدًا لوضع الأسس التشريعية اللازمة لاعتماد التعليم الرقمي المدمج ضمن مستويات محددة بدقة.

وفي سياق منفصل، استقبلت الوزيرة كرامي في مكتبها الفنان والملحن غسان الرحباني، الذي تولّى تلحين نشيد المدرسة الرسمية، بحضور الأستاذة ثناء الحلوة التي كتبت كلمات النشيد، وفريق عمل الوزارة. وأعربت عن شكرها العميق وتقديرها الكبير للرحباني على مبادرته الوطنية وتقديم اللحن وتسجيله مع الفرقة الموسيقية والكورَس من دون أي مقابل مادي، مثنية على موهبته الفذّة وروحه الوطنية العالية، ومشيرة إلى أن إطلاق النشيد سيتزامن مع الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

بدوره، عبّر الفنان غسان الرحباني عن امتنانه للوزارة، مؤكدًا أن مساهمته تعبّر عن التزامه الوطني واستعداده الدائم لخدمة القضايا العامة، لا سيما المدرسة الرسمية التي وصفها بـ"الجامعة الوطنية الحاضنة لكل اللبنانيين من دون تمييز".
مواضيع ذات صلة
وفد من الجامعة الحديثة للإدارة عرض مع كرامي لواقع التعليم العالي
lebanon 24
22/07/2025 23:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي ترأست اجتماع مجلس التعليم العالي وأطلعت وفداً إماراتياً على حاجات الوزارة
lebanon 24
22/07/2025 23:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية والتعليم العالي استقبلت وفداً اماراتياً
lebanon 24
22/07/2025 23:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميسترال" تطلق أول نموذج صوتي مفتوح المصدر بفعالية عالية..تعرف عليه
lebanon 24
22/07/2025 23:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-07-22
14:30 | 2025-07-22
14:29 | 2025-07-22
14:25 | 2025-07-22
14:15 | 2025-07-22
13:50 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24