في عين التينة.. هذا ما جرى بين بري وبرّاك

أفادت معلومات قناة "الجديد" أن عمل منذ أيام على إيجاد أرضية مشتركة مع لعرضها على المبعوث الأميركي توم برّاك.

Advertisement

وبحسب المعلومات، فقد توجه إلى برّاك خلال اللقاء طالباً منه الاستماع إلى صوت "الدرون" في الخارج، مشيراً إلى الاغتيالات التي نفذتها بحق لبنانيين في مختلف المناطق بعد قرار وقف إطلاق النار

وقدّم ورقة أفكار لتجنب التصعيد تتضمن انسحاب إسرائيل مقابل سحب السلاح جنوب ، ووقف العدوان مقابل استراتيجية وطنية للسلاح.

ولاقت الأفكار المطروحة تجاوباً من برّاك في الذي فتح باباً مختلفاً للتفاوض عليه.