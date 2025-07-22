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لبنان

في عين التينة.. هذا ما جرى بين بري وبرّاك

Lebanon 24
22-07-2025 | 13:12
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عمل منذ أيام على إيجاد أرضية مشتركة مع حزب الله لعرضها على المبعوث الأميركي توم برّاك.
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وبحسب المعلومات، فقد توجه بري إلى برّاك خلال اللقاء طالباً منه الاستماع إلى صوت "الدرون" في الخارج، مشيراً إلى الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل بحق لبنانيين في مختلف المناطق بعد قرار وقف إطلاق النار
 
وقدّم الرئيس بري ورقة أفكار لتجنب التصعيد تتضمن انسحاب إسرائيل مقابل سحب السلاح جنوب الليطاني، ووقف العدوان مقابل استراتيجية وطنية للسلاح.
 
ولاقت الأفكار المطروحة تجاوباً من برّاك في لقاء عين التينة الذي فتح باباً مختلفاً للتفاوض عليه.
 
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