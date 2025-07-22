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لبنان
في هذه المنطقة.. إطلاق نار وإصابة 7 أشخاص بينهم حالات حرجة
Lebanon 24
22-07-2025
|
14:25
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حصل اشكال في بلدة
وادي الجاموس
،على خلفية خلافات متعلقة بالانتخابات البلدية، وتطوّر إلى إطلاق نار، ما ادى الى إصابة 7 أشخاص، بعضهم في حالة حرجة، نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
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في المقابل، طوّق الجيش البلدة وعمل على ضبط الوضع واعادة الهدوء. (الوكالة الوطنية)
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