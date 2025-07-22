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لبنان

سلام التقى المفتي دريان بحضور مفتيي المناطق

Lebanon 24
22-07-2025 | 14:29
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مساء اليوم في السرايا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور مفتيي المناطق وهم: مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام، رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ ايمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صورالشيخ مدرار حبال، وأمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي.
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وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها.

ثم أقام الرئيس سلام مأدبة عشاء على شرف المفتي ومفتيي المناطق.

 
 
 
 
 
 

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