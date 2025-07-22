سلام التقى المفتي دريان بحضور مفتيي المناطق

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استقبل الدكتور نواف سلام مساء اليوم في السرايا مفتي الجمهورية اللطيف دريان بحضور مفتيي المناطق وهم: مفتي والشمال طارق إمام، رئيس المحاكم الشرعية السنية في الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي والهرمل الشيخ ايمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي الشيخ زيد محمد بكار زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صورالشيخ مدرار حبال، وأمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي.وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها.ثم أقام الرئيس سلام مأدبة عشاء على شرف المفتي ومفتيي المناطق.